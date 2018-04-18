بناءً على قرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني: عقد ورشة العمل الأولى حول اعتماد الواجهة البحرية - المرحلة الأولى المنامة في 18 أبريل / بنا / بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني باعتماد المخطط العام للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية بين المنامة والمحرق، أشار سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى أنه تم عقد ورشة العمل الأولى حول اعتماد الواجهة البحرية (كورنيش الملك فيصل) والتي شارك بها عدد من الجهات ذات العلاقة كهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وأمانة العاصمة ومجلس أمناء العاصمة وشؤون الأشغال التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.



وقال سعادة الشيخ نايف بن خالد: إنه تم طرح عدد من المواضيع للمناقشة خلال هذه الورشة والتي ستسهم في تنفيذ المشروع حسب مواصفات الدليل الاسترشادي لتطوير الواجهات البحرية الذي قامت بوضعه الشركة الفرنسية ضمن مبادرة تخطيط المدن البحرينية الفرنسية، مبيناً ان الهدف من عقد الورشة هو تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع.



وأضاف أن هذا المشروع في إطار ما تواصله اللجنة العليا من متابعة لتطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري، يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي، وذلك في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما عززته من مبادئ الاستدامة. حيث يأتي مشروع الواجهة البحرية ضمن أولويات اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سمو ولي العهد كإحدى وسائل تعزيز التوزان العمراني عبر إيجاد المزيد من المساحات العامة لتكون متنفساً للمواطنين والمقيمين، والذي سيضم مضامير للمشي والجري والدراجات الهوائية والمساحات الخضراء والمرافق السياحية والترفيهية والمطاعم والخدمات.





ح ب/م.ح.



بنا 1418 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/18 - 22 : 05 PM