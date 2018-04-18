السلطات الألمانية تداهم مواقع لشركة سيارات بورشه بسبب فضيحة العوادم برلين في 18 أبريل/بنا/ نفذت الشرطة الألمانية اليوم الاربعاء حملة مداهمات شملت عدة مواقع لشركة بورشه في ولايتي بادن فورتمبرغ و بافاريا، وقال الادعاء العام في شتوتغارت إن التحقيقات تستهدف عاملين لدى الشركة للاشتباه في الغش على خلفية فضيحة العوادم.



وحسب قناة (دوتشه فيليه) الالمانية باللغة العربية أن محققون وقوات خاصة تابعة للشرطة في ولايتي بادن فورتمبرغ وبافاريا نفذوا حملة مداهمات شملت عدة مواقع لشركة بورشه للسيارات، واستهدفت الحملة موظفين في الشركة المساهمة بتهمة الغش والدعاية المجرمة حسبما أعلن الادعاء العام في شتوتغارت اليوم، وقال الادعاء إن التحقيقات تتم على خلفية احتمال وقوع عمليات تلاعب في تقنية عوادم سيارات الديزل الخاصة بالشركة. وتركز السلطات المعنية في الوقت الحالي على ثلاث اتهامات أحدها ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.



من جهتها أوضحت الشركة أن المحققين اطلعوا على وثائق وتحفظوا عليها مؤكدة أنها وشركة أودي ستتعاونان مع المحققين. يشار إلى أن أودي المملوكة لفولكسفاغن تزود بورشه بمحركات ديزل ذات سداسية الأسطوانات.



وكانت تحقيقات قد أجريت حول شركة بورشه الألمانية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية والسيارات رباعية الدفع على خلفية فضيحة العوادم لدى شركة فولكسفاغن، وبدأت الشركة في خريف عام 2016 حملة استدعاء لطراز (ماكان) وذلك بعد أن تزايدت الشكوك في التلاعب في تنقية العوادم.



خ.أ



بنا 1417 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/18 - 21 : 05 PM