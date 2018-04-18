المنتسبون إلى جامعة البحرين ينفذون حملة (قطرة من دمك درع للأمل) دعماً لمرضى السرطان المنامة في 18 أبريل/ بنا / شارك المنتسبون إلى جامعة البحرين، في حملة التبرع بالدم، التي أطلقها مركز جامعة البحرين الصحي، في مقره اليوم الاربعاء، تحت عنوان (قطرة من دمك درع للأمل) دعماً لمرضى السرطان، حيث لاقت الحملة هذا العام إقبالاً ملحوظاً من الطلبة والأكاديميين والإداريين، إذ أسهمت في تغذية بنك الدم المركز بـ70 كيساً من الدم.



وتهدف حملة التبرع بالدم، التي أقيمت برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، عبر تغذية بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي بما يحتاجه من كميات من الدم لمعالجة مرضى السرطان.



وقالت مديرة مركز جامعة البحرين الصحي حنان عبدالله الكواري، إنّ عدد المتبرعين يزداد في كل عام، وذلك نتيجة زيادة الوعي لدى الطلبة والإداريين، بأهمية دعم المحتاجين للدم في مجمع السلمانية الطبي.



وأكدت الكواري أن عدد المتقدمين للتبرع بالدم قد فاق 170 فرداً، مبدية الرغبة في زيادة عدد أكياس التبرع بالدم التي يوفر بنك الدم المركزي في الحملات المقبلة.



وقدمت الكواري الشكر والتقدير للعاملين في بنك الدم المركزي على ما قدموه جهود وتفان في خدمة المتبرعين.



وشارك الكادر الطبي الخاص بمركز الجامعة في تقديم الفحوصات اللازمة للمتبرعين، بالإضافة إلى المساعدة التي قدمها الإداريون بالمركز في تنظيم الحملة.



يذكر أن مركز جامعة البحرين الصحي ينظم حملة للتبرع سنوياً، وتحظى هذه الحملة بإقبال كبير من الطلبة والطالبات والأساتذة والإداريين على حد سواء.



ح ب/خ.أ/ع ع



بنا 1404 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/18 - 09 : 05 PM