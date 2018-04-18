خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان ورؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي الرياض في 18 أبريل / بنا / استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، بقصر اليمامة في الرياض اليوم الاربعاء، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران.



وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي متين لطفي بيدر، يرافقه عدد من رؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي.



وتم خلال الاستقبال، استعراض الجهود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي، ومجالات التعاون الثنائية بين اللجنة الفرعية لشراكات الحلف ومجلس الشورى.



ع ع



بنا 1355 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/18 - 04 : 05 PM