الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يجتمع مع أعضاء جمعية الصيادين البحرينية المنامة في 18 أبريل / بنا / اجتمع سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مكتبه بالمجلس مع رئيس جمعية الصيادين البحرينية السيد وحيد راشد الدوسري وعدد من أعضاء الجمعية.



وخلال الاجتماع رحب سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه برئيس وأعضاء الجمعية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجمعية في سبيل الحفاظ على الموارد البحرية والبيئية والطبيعة والحياة الفطرية واستدامتها.



وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المجلس وجمعية الصيادين من أجل حماية البيئة البحرية، وكذلك حرص المجلس وسعيه لتنظيم الاجتماعات والورش التثقيفية من أجل توعية الصيادين بأهمية اتباع القوانين واللوائح أثناء ارتياد البحر.



وقال سعادة الدكتور محمد بن دينه أن المجلس في صدد تنفيذ خطة لتنظيم أنشطة إزالة الطحالب المتجددة والتي يستخدمها الصيادون لأغراض الصيد، منوها بضرورة قيام الصيادين والبحارة والعاملين في هذا المجال بتسجيل بياناتهم في "استمارة التسجيـل فـي نشاط جمع الطحالب البحرية من منطقة خليج توبلي".



كما تطرق سعادة الدكتور محمد بن دينه خلال الاجتماع الى أهم بنود القرارات رقم (2) ورقم (3) لسنة 2017 م، بشأن اعتبار مناطق "نجوة بولثامة" و"هير بولثامة" و"هير شتية" و"هير بوعمامة" محميات وضرورة المحافظة والالتزام بها، منوها سعادته الى أهمية نشر الوعي وتثقيف الصيادين ومرتادي البحر بأهم بنود هذه القرارات.



من جانبها استعرضت الأستاذة نوف الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي خلال الاجتماع خطة تنظيم أنشطة إزالة الطحالب المتجددة التي يسعى المجلس لتنفيذها، والتي توضح تصنيف مناطق الجمع "جمع الطحالب" حسب أهميتها بين مناطق محظورة ومناطق مقيدة، منوهة إلى المخالفات العديدة التي يرتكبها بعض الصيادين بما فيها صيد الأنواع المهددة بالانقراض والتي تحظرها القوانين الوطنية والدولية مثل القروش من نوع "أبو سياف".

ع م



ح ب/م.ح.



بنا 1352 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/18 - 55 : 04 PM