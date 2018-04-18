وزيرة البيئة الألمانية تدعو إلى إلزام شركات السيارات بإضافة برامج مخفضة لعوادم سيارات الديزل برلين 18 أبريل/بنا/ أكدت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه مطالبة حكومتها شركات السيارات بإدخال تعديلات فنية واسعة على سيارات الديزل التي تنتجها وذلك من أجل خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.



وفي مقابلة مع أولريش كلاوس بِكر رئيس نادي السيارات الألماني، اليوم الأربعاء على موقع فيسبوك قالت شولتسه القيادية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه "لن يكون من الممكن تجنب إدخال هذه التعديلات الواسعة لخفض العوادم"، مضيفة أن شركات السيارات قد تلاعبت في حجم انبعاثات الديزل الذي تتسبب فيه سياراتها وعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك.



وحسب وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) أن الوزيرة الألمانية شددت أنها تسعى من وراء ذلك إلى "تجنب فرض حظر سير سيارات الديزل في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبيا وعدم تحميل أصحاب السيارات نتائج أخطاء الشركات المنتجة"، كما أوضحت الوزيرة ضرورة تغيير السمعة السيئة لسيارات الديزل وإكسابها سمعة "الرجل النظيف".



يشار إلى أن هناك خلافا بين طرفي الائتلاف الحاكم بشأن إلزام سيارات الديزل باعتماد تحسينات وتعديلات فنية أو فرض ضرائب على السيارات ذات الانبعاثات الكثيرة حيث يلح الاشتراكيون على اتخاذ مثل هذه الخطوات في حين يرفضها وزير النقل والمواصلات، أندرياس شوير، العضو بالحزب المسيحي الاجتماعي، وترفضها المستشارة، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي.



وتريد شركات السيارات الاكتفاء بتحديث برامج الحاسوب في سيارات الديزل لمواجهة مشكلة الانبعاثات، وتعاني مدن ألمانية من ارتفاع معدلات الانبعاثات الضارة بالبيئة وتجاوزها مستويات الأمان. وتعتبر سيارات الديزل المسؤولة عن هذا الارتفاع.



وقال بيكر إن تحديث برامج الحاسوب الخاصة بسيارات الديزل يخفض الانبعاثات بنسبة 25 إلى 30% في حين أن إدخال تعديلات تقنية يخفضها بنسبة 70 إلى 90% مشيرا إلى إمكانية تزويد سيارات الديزل بمثل هذه البرامج حتى عام 2020 بتكلفة تتراوح بين 1400 و 3300 يورو لكل سيارة.



خ.أ



بنا 1319 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/18 - 23 : 04 PM