محافظ المحرق يشيد بجهود الجمعيات الخيرية في إقامة البرامج التي تصب في صالح الوطن والمواطنين المنامة في 18 ابريل / بنا / أشاد سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بجهود الجمعيات والصناديق الخيرية والأهالي في إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، خاصة تلك التي تقدم خدماتها لكبار السن من الآباء والأجداد.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للسيد حسن محمد بوهزاع رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث أشاد رئيس الجمعية بالتعاون القائم مع المحافظة، شاكرا جهود المحافظة التي أثمرت عن إقامة مقر للجمعية بمنطقة البسيتين تخدم آباءنا وأجدادنا من أهالي المحرق والذي سيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدا أهمية هذا التعاون لكل ما من شأنه مصلحة الأهالي والمحافظة بشكل عام.



من جانبه قدم المحافظ خالص شكره وتقديره للخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تقوم بها جمعية الكلمة الطيبة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في خدمة وطنها وأهاليها في محافظة المحرق، مؤكدا دعم المحافظة لكافة الأعمال الخيرية والتطوعية التي تصب في صالح المواطنين.



كما أشاد المحافظ خلال اللقاء بفكرة الزيارات الأخوية التي قامت بها الجمعية إلى نظيراتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



خ.ب/ع ع



بنا 1217 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/04/18 - 29 : 03 PM