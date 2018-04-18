سمو نائب رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس ادارة مصرف السلام الجديد المنامة في 18 ابريل / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم السيد خليفة بطي بن عمير المهيري رئيس مجلس ادارة مصرف السلام الجديد.



وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالسيد المهيري مشيدا سموه بما يقوم به مصرف السلام من خدمات مصرفية ومالية ساهمت في تطوير قطاع الاستثمار في مملكة البحرين، متمنيا سموه للسيد المهيري كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد.



وخلال اللقاء استعرض سمو نائب رئيس الوزراء مع رئيس مجلس ادارة مصرف السلام الخطط المستقبلية التي ينوي المصرف انشاءها في المراحل المقبلة.



من جانبه عبر رئيس مجلس ادارة مصرف السلام الجديد عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من ترحيب، مشيدا بما تقدمه الحكومة الموقرة من تسهيلات وحوافز داعمة للمشاريع الاقتصادية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في البلاد بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.



خ.ب/ع ع



بنا 1206 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/04/18 - 22 : 04 PM