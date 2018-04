وزير شئون الكهرباء والماء يرعى مؤتمر المياه والطاقة الإقليمي الذي تنظمه جامعة البحرين الأسبوع المقبل المنامة في 18 أبريل / بنا / تحتضن جامعة البحرين يومي الأحد والاثنين 22 و23 من شهر ابريل الجاري، مؤتمر المياه والطاقة الإقليمي (Water and Energy Sustainable Innovation and Industry Conference and Exhibition)، تحت رعاية الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، الذي يقام بتنظيم من الجامعة، وكل من جامعات: لافبرا، وأكسفورد، وأستون البريطانية، بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني، ووحدة الطاقة المستدامة.



ويقدم الوزير ميرزا كلمة رئيسية في حفل الافتتاح يتناول فيها عددا من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة الموقرة بمملكة البحرين في قضايا المياه والاستراتيجية الموحدة للمياه ومشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها في البلاد من اجل التنمية المستدامة الشاملة.



وأعرب رئيس جامعة البحرين الدكتور رياض حمزة عن شكره وتقديره لوزير شئون الكهرباء والماء على رعايته لهذا المؤتمر الهام وعن اعتزازه لاحتضان الجامعة لهذا المؤتمر قائلاً: "تعتبر قضايا المياه والغذاء والطاقة من أهم القضايا التي تشغل بال العالم، وتجنّد لها الطاقات البحثية الكبيرة، وجامعة البحرين قد سبق لها أن أبرمت اتفاقات ومذكرات تفاهم مع كبريات الجامعات البريطانية مثل أوكسفورد ولافبرا وأستون، لإجراء بحوث تشاركية مع جامعة البحرين، في سبيل الخروج بالحلول العلمية الملائمة لهذه المسائل الحيوية".



وأضاف حمزة "جامعة البحرين، كبيت خبرة في الكثير من المجالات، أثبتت قدرتها على إيجاد حلول متكاملة ومبتكرة للعديد من القضايا في أكثر من قطاع في المملكة، وهذا ما يشجعنا على تطوير هذه القدرات لدى أساتذتنا بالتفاعل مع الخبرات البحثية المتقدمة"، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتفعيل العمل بكل مذكرات التفاهم التي سبق وأن أبرمتها مع الجامعات والجهات المختلفة، حتى تستفيد منها استفادة قصوى.



ويهدف المؤتمر إلى دعم توجه مملكة البحرين إلى تنويع مصادر الطاقة، عبر استغلال الطاقة المتجددة، والحفاظ على المصادر الطبيعية من طاقة ومياه، والوقوف على أهم التحديات والفرص في صناعة الطاقة والمياه في البحرين والمنطقة.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك من عدد من الدول منها: دول مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا، وأستراليا، وجمهورية مصر العربية، يناقشون عدداً من الأوراق العلمية، وسيتم أيضاً استعراض نتائج الأبحاث المشتركة بين جامعة البحرين والجامعات البريطانية المنظمة للمؤتمر: لافبرا، وأكسفورد، وأستون.



وسيقام على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية المعنية بالطاقة منها: هيئة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة، ووحدة الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة العاملة في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه في البحرين.



وتعكف جامعة البحرين، بالتعاون مع المركز البريطاني المعتمد لتكنولوجيا أنظمة الطاقة المتجددة، على تجهيز مختبرات الطاقة المتجددة في الجامعة، التي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.



