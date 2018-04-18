الاشغال: غلق المسار الأيسر على شارع أمواج المنامة في 18 أبريل/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بأن أعمال تطوير شارع أمواج بالمحرق تستدعي غلق المسار الأيسر باتجاه الجنوب في الجزء المحصور بين تقاطع مدخل أمواج إلى شارع الحد.



واوضحت الوزارة أنه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع من يوم الخميس 19 أبريل الساعة 11 مساءً إلى الأحد 22 أبريل الساعة 5 صباحاً.



ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم.







ل.ب/خ.س



بنا 1112 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/04/18 - 16 : 02 PM