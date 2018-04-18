القوات المسلحة الاماراتية تسيطر على طائرة "قاصف/1 الإيرانية" محملة بالمتفجرات كانت تستهدف مواقع يمنية عدن في 18 أبريل / بنا / تمكنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة في القوات المسلحة الاماراتية من اكتشاف والسيطرة على طائرة مسيرة من نوع " قاصف/1 الإيرانية " محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل قوات التحالف العربي في الساحل الغربي من اليمن.



وقالت وكالة الانباء الاماراتية "وام" ان الفرق المختصة اكتشفت خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.



وأشارت الى أن "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكد الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر على غرار تهديدها للمنشآت المدنية مثل ما حصل مؤخرا في مطار أبها في المملكة العربية السعودية سيتم بث صورها لاحقا".



و.ش/ع ع



بنا 1103 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/18 - 11 : 02 PM