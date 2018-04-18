نزوح أكثر من ألفي شخص جراء اشتباكات شمال شرق ميانمار

يانغون في 18 أبريل/ بنا / قالت منظمات مجتمع مدني محلية إن أكثر من ألفي مدني محاصرون شمال شرقي ميانمار ومحرومون من المساعدات الإنسانية منذ سبعة أيام، بعد نزوحهم خوفا من ممارسات قوات الجيش بولاية كاشين.





وقال خون جا من "شبكة كاشين للسلام" لوكالة الأنباء الألمانية "ان مدنيين فروا من ثلاث قرى بولاية كاشين، والقتال مستمر منذ أسبوع".



وكانت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، التي كانت يوما رمزا للديمقراطية، قد تعهدت بإعطاء أولوية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 70 عاما في بلادها عندما حقق حزبها "الرابطة الوطنية للديمقراطية" فوزا ساحقا في الانتخابات عام 2015 ، لينهي بذلك خمسة عقود من الحكم العسكري، إلا أن عملية السلام التي تقودها الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب تعطلها.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس أنه وردت أنباء عن اشتباكات في خمس مناطق في ولاية كاشين منذ السابع من أبريل الجاري، مضيفا أن ثمة تقارير غير مؤكدة عن ضحايا من المدنيين وحركة نزوح.



و.ش/خ.س



بنا 0952 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/18 - 05 : 01 PM