الوزير حميدان يشيد بجهود الاتحاد النسائي في دعم مشاركة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية

المنامة في 18 ابريل / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه برئيسة مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني، السيدة بدرية المرزوق، بحضور عدد من عضوات مجلس إدارة الاتحاد.





وخلال اللقاء، تم استعراض خطط وبرامج عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة، وسبل توحيد الجهود بين مختلف الجهات الداعمة للمرأة البحرينية، لإبراز دورها التنموي وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض مسيرة وإسهام المرأة في البناء والتنمية.



وأشاد حميدان بأهداف الاتحاد النسائي البحريني الرامية إلى نهضة ومساندة المرأة البحرينية، ودوره في تحفيزها للارتقاء بجهودها ومشاركتها في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين، فضلاً عن العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً في هذا السياق استمرار دعم الوزارة لجهود الاتحاد ومساعدته على تحقيق أهدافه لخدمة المرأة البحرينية.



من جانبهن، أشادت رئيسة وعضوات مجلس إدارة الاتحاد بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لدعم برامج ومشاريع الاتحاد النسائي بما يمكنه من القيام بدوره بشكل إيجابي، مؤكدات على مواصلة الجهود والمساهمة الفاعلة في بحث جميع قضايا المرأة البحرينية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الاختصاص.





خ.ب/خ.س



بنا 0927 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/18 - 34 : 12 PM