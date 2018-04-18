الاشغال: غلق المسار الأيمن على شارع الشيخ جابر الصباح المنامة في 18 أبريل/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من محطة سترة للتزود بالوقود تستدعي غلق المسار الأيمن من الشارع عند تقاطعه مع شارع رقم 1 باتجاه الرفاع.

واوضحت الوزارة أنه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع من يوم غد الخميس 19 أبريل الساعة 11 مساءً إلى السبت 21 أكتوبر الساعة 5 صباحاً.



ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم.





ل.ب/خ.س



بنا 0914 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/18 - 36 : 12 PM