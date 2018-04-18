الصحة تشيد بمستوى التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) في دعم وتطوير البرامج الطبية والتدريبية المنامة في 18 أبريل/ بنا / نيابة عن سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع ،استقبلت سعادة الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد بمكتبها بديوان الوزارة البروفيسورة هلين كرادوك نائب العميد ورئيس لجنة الامتحانات بالكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين للإشراف على عقد امتحان الزمالة العليا في طب الأسنان بالرعاية الصحية الاولية (MPDC) لأطباء الأسنان المقيمين في برنامج SDRP للجزئين الكتابي والسريري.

وخلال اللقاء الذي تم بحضور الدكتورة منيرة سبت السبيعي رئيس برامج تدريب أطباء الاسنان بالرعاية الاولية أشادت فاطمة عبدالواحد الأحمد بمستوى التعاون والتنسيق المثمر والشراكة الفاعلة والمتواصلة بين وزارة الصحة والكلية الملكية والذي استمر طيلة 20 عاماً الماضية.

كما أثنت فاطمة الأحمد على هذا التعاون والتنسيق الذي ساهم في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة من حيث تدريب وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر الطبية في مختلف التخصصات الصحية وبالأخص خدمات الاسنان وبما يواكب أحدث الأساليب التشخيصية والإجراءات العلاجية الاكثر تطوراً على مستوى العالم، مؤكدةً في الوقت ذاته حرص واهتمام وزارة الصحة بمواصلة دعم وتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية المشتركة الهامة وتطويرها بصورة أكبر لتتماشى مع متطلبات ومستجدات التقدم الطبي والعلمي المتسارع في مجال طب وجراحة الأسنان.

ومن جانبها أشادت البروفيسورة هلين كرادوك بالإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها الكوادر الطبية البحرينية المؤهلة والتي ساهمت في استمرار نجاح البرامج المشتركة بين الكلية الملكية ووزارة الصحة، مشيرةً إلى أن هذا النجاح سيضاعف من الفرص المتاحة للتوسع في البرامج التدريبية بالتخصصات الطبية الجديدة خلال المراحل المقبلة.

هذا وقد تم خلال اللقاء بحث واستعراض عدد من أبرز الموضوعات من حيث التطور والتوسع الذي حصل في الخدمات الصحية بمملكة البحرين من حيث زيادة عدد الاطباء المتدربين بشكل ملحوظ وتوافر الامكانيات اللازمة لإعدادهم وتأهيليهم على المستوى المطلوب والذي يعزز المجال الأكاديمي ومجال خدمات الاسنان سواءً بالقطاع الحكومي أو الخاص، إلى جانب الإشادة بما تقدمه وزارة الصحة من دعم مستمر للمحافظة على المستوى التعليمي والسريري لطبيب الاسنان على وجه التحديد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة عقدت خلال الفترة من 8 وحتى 10 من أبريل الجاري امتحان الزمالة العليا في طب الأسنان بالرعاية الصحية الاولية (MPDC) لأطباء الأسنان المقيمين في برنامج SDRP للجزئين الكتابي والسريري، بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) وبحضور عدد من الممتحنين من جامعة أدنبرة وبمشاركة ممتحنين محليين من مكتب شئون التدريب والمرخصين من الكلية الملكية للجراحين بادنبره ، وذلك لتأهيل الأطباء لنيل شهادة الزمالة في الرعاية الصحية الاولية لطب الاسنان من الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) (MPDC RCSEd).











ل.ب/خ.س



بنا 0912 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/18 - 36 : 12 PM