الوزير ميرزا يستقبل السفير اللبناني المعتمد لدى المملكة المنامة في 18 أبريل/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور ميلاد نمور سفير الجمهورية اللبنانية المعتمد لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مشيداً بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجدد.

واستعرض أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المجالات، وقدم عرضا مرئيا عن مشاريع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة بما فيها الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وبعض المشاريع المهمة كمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاوات وفرص الاستثمار المتاحة للشركات اللبنانية في هذا المشروع والمشاريع الأخرى.

من جانبه أعرب السفير اللبناني عن بالغ سروره للاطلاع على مثل هذا التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأبدى رغبة الشركات اللبنانية للمشاركة في هذه المشاريع بحسب الفرص الممكنة وكذلك تفعيل المزيد من التعاون في تلك المجالات، وتقدم بجزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة مؤكد استعداده لتعزيز هذا التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.



ل.ب/خ.س



بنا 0825 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/18 - 38 : 12 PM