المجلس الأعلى للمرأة يكشف عن تصميم شعار يوم المرأة البحرينية لهذا العام المنامة في 18 أبريل/ بنا / كشف المجلس الأعلى للمرأة عن تصميم شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام، والذي جرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي.

وأوضح المجلس أن فكرة الشعار مستمدة من الشكل الهندسي لمبنى المجلس التشريعي، وجرى اعتماد التبسيط في إيصال الهوية عبر استخدام الشكل الدائري المفتوح في الشعار، بما يرمز أيضاً إلى المجالس البلدية. كما تم اختيار درجات اللون الأخضر المستوحاة من شعار برنامج المشاركة السياسية للمرأة الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للمرأة، ويهدف الى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة السياسية ومجالات الشأن العام كمرشحة وناخبة. ويحافظ الشعار على العنوان الرئيسي ليوم المرأة البحرينية الذي أقرته صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة منذ إقرار المناسبة الوطنية عام 2008 والمتمثل في "قرأت.. تعلمت.. شاركت".



هذا وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أعلنت عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، والتي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي. ويأتي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002.







ل.ب/خ.س



بنا 0822 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/18 - 40 : 12 PM