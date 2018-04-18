الأشغال: غلق مسارين على شارع الغوص على مراحل وغلق مسار على طريق 1805 بالحورة المنامة في 18 أبريل / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط شارع الغوص بالمحرق تستدعي غلق مسارين على مراحل للمرور المتجه شمالاً بالقرب من تقاطع جسر الشيخ عيسى بن سلمان وسيتم توفير مسار للحركة المرورية.

وسوف يتم العمل في الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً يوم غد الخميس 11 مساءً إلى الأحد 22 أبريل الساعة 5 صباحاً.



كما اعلنت الوزارة أن أعمال صيانة طريق رقم 1805 بالحورة تستدعي غلق مسار واحد من الطريق وتوفير مسار للحركة المرورية حيث سيتم تحويل الشارع أثناء فترة العمل إلى اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق من شارع القصر إلى طريق رقم 1802.



واوضحت الوزارة أنه سيتم البدء بالعمل في الموقع ابتداءً من اليوم 18 أبريل ولمدة شهرين.



ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0816 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/18 - 39 : 12 PM