الامم المتحدة تستبعد دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دوما اليوم

دمشق في 18 أبريل/ بنا / قال مصدر من الأمم المتحدة في سوريا لرويترز إنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دوما اليوم الأربعاء.



وأضاف المصدر أن فريقا أوليا دخل دوما أمس الثلاثاء ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة.



وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعلنت امس أن خبراءها لم يتمكنوا من الوصول إلى بلدة دوما ، وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو "إن مسئولين سوريين وروس أبلغوا فريق بعثة تقصي الحقائق التابع للمنظمة في دمشق، أن هناك بعض القضايا الأمنية المعلقة يتعين معالجتها قبل وصول البعثة للبلدة".



ووصل المفتشون إلى دمشق مطلع الأسبوع لتفقد موقع الهجوم بالغاز في دوما الذي أسفر عن مقتل العشرات وأدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على سوريا.











خ.س



بنا 0809 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/18 - 13 : 11 AM