الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالبيضاء

البيضاء في 18 أبريل/ بنا / اعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، تحرير مواقع جديدة بين مديريتي ناطع و الملاجم في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وذكر مصدر ميداني لـ "سبتمبر نت" ان قوات الجيش طهرت عدة مواقع بجبل القرحاء الاستراتيجي الفاصل بين مديريتي ناطع والملاجم بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرا المصدر الى ان المعارك التي استمرت لساعات اسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.

ولفت المصدر الى ان مقاتلات التحالف العربي قصفت تحصينات المليشيا في قمة جبل القرحاء، مما أدى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيا، كما استهدفت غارات التحالف تعزيزات للمليشيا بشعب لبان وفضحة ، كانت متجه للمشاركة في المعارك، ودمرت عددا من العربات التابعة لها ومصرع واصابة من كان على متنها.





خ.س



بنا 0747 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/18 - 51 : 10 AM