الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم مساعداته الاغاثية في اليمن شبوة في 18 أبريل /بنا/ اعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعدات غذائية إغاثية عاجلة للأسر النازحة من مناطق الصراع في محافظة الحديدة التي تأثرت منازلها وقطاع الخدمات الأساسية فيها بشكل كبير نتيجة الحرب التي تشنها ميليشا الحوثي الإيرانية مما اضطر هذه الأسر للنزوح إلى مديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية.

ووزع الهلال الأحمر، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، المعونات الإغاثية على النازحين والتي تحتوي على المواد التموينية الضرورية.

وأشار رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن راشد الخاطري إلى أن الهلال أطلق حملة إغاثية إنسانية جديدة تستهدف توزيع 10 آلاف سلة غذائية على المدن والقرى المجاورة للمناطق المحررة على الساحل الغربي في اليمن التي تعاني من أوضاع صعبة جراء الوضع المعيشي المتردي نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقد وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 55 ألف سلة غذائية على المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن خلال 2017 وحتى نهاية فبراير الماضي استفاد منها أكثر من 350 ألف نسمة ما بين سكان ونازحين إضافة إلى بناء أكثر من 26 منزلا جديدا وترميم وتأهيل العديد من المنازل في مدينة المخا.

كما قامت بتأهيل محطة كهرباء المخا بإجمالي 160 ميجا وصيانة شبكة النقل الكهربائي وتأهيل أربع مستشفيات بالساحل الغربي ودعمها بالأجهزة الطبية منها مستشفى المخا وتوفير طاقم طبي وبناء وتأهيل 16 بئر ماء تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق مختلفة على الساحل الغربي .

كما قام الهلال الأحمر الإماراتي بترميم وتأهيل 17 مدرسة في ثلاث مديريات بالساحل الغربي يستفيد منها أكثر من 11 ألف طالب وطالبة إضافة إلى توزيع 2000 حقيبة مدرسية على طلاب المدارس التي تم افتتاحها من قبله في إطار مشاريع إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية وخاصة دعم قطاع التعليم.

واشارت الوكالة الى ان دولة الإمارات تولي اهتماما خاصا بالوضع الإنساني الصعب في اليمن حيث أسهمت منذ بداية الأزمة بما يزيد على 2.73 مليار دولار لرفع المعاناة عن اليمنيين تم تخصيصها للمشاريع المستدامة التي تشمل الصحة والتعليم والأمن والمرافق العامة والبنية التحتية والإعمار إضافة إلى إعادتها بناء 1400 مدرسة و650 مركزا صحيا تم تدميرها من قبل الميليشيات الحوثية إلى جانب تقديم الإمارات مبلغ 500 مليون دولار لدعم خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 فضلا عن تقدم مبلغا إضافيا قدره 70 مليون دولار لدعم إعادة تأهيل الموانئ والمطارات .. كما أنشأت الإمارات مكتبا لتنسيق المساعدات الإنسانية في اليمن ليكون رافدا لمجهود المنظمات الدولية العاملة في الميدان للاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المتضررين.







خ.س



بنا 0728 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/18 - 38 : 10 AM