اصابة 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق خان يونس

غزة في 18 أبريل/ بنا / أصيب خمسة فلسطينيين، أحدهم جروحه خطيرة، فجر اليوم الأربعاء، بشظايا قذائف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن وزارة الصحة أن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خزاعة، أطلقت قذيفتين صوب مجموعة من المواطنين على مقربة من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة.

وأشارت إلى أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعرضت لإطلاق نار خلال توجهها لإنقاذ وإسعاف الجرحى من مكان الاستهداف، من قبل جنود الاحتلال في أبراج المراقبة العسكرية الحدودية.



وكان أصيب خمسة فلسطينيين بينهم طفل بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال مشاركين بفعاليات سلمية على حدود القطاع مساء أمس، فيما استهدفت المدفعية موقعاً شرق البريج وسط القطاع.



و.ش/خ.س



بنا 0653 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/18 - 57 : 09 AM