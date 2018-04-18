روسيا تطرح امام مجلس الأمن "خطة سداسية" لتحقيق تسوية شاملة في الأزمة السورية

نيويورك في 18 أبريل/ بنا / تقدمت روسيا بخطة تضم ستة بنود أمام مجلس الأمن الدولي في خطوة من شأنها تحقيق "تسوية الوضع" في سوريا، وفق ما ذكرت شبكة روسا اليوم.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ان الخطة تنص على "ان الأزمة السورية لا حل عسكريا لها، والأسس السياسية للتسوية معروفة جيدا، حيث يجب القيام بعمل مشترك لتنفيذ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ينص على دعم المفاوضات في إطار عملية أستانا وتأييد نتائج الحوار الوطني السوري في سوتشي".



وقد عقدت الجلسة بطلب من روسيا لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة السورية ومخيم الرقبان لللاجئين السوريين على الحدود مع الأردن.





و.ش/خ.س



بنا 0635 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/18 - 40 : 09 AM