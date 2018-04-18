مدير المخابرات الأمريكية يجتمع سرا مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن في 18 أبريل/ بنا / قال مسؤولون أمريكيون إن مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأمريكية والمرشح لتولي وزارة الخارجية قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية خلال عطلة عيد القيامة والتقى مع زعيمها كيم جونج أون لبحث قمة مزمعة مع الرئيس دونالد ترامب.



وكشف الرئيس الأمريكي في وقت سابق امس الثلاثاء عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة للغاية" مع كوريا الشمالية في محاولة لترتيب قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي.



وردا على سؤال حول زيارة بومبيو قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الإدارة لا تعلق على أسفار مدير المخابرات المركزية".



وبهذه الزيارة فان بومبيو أكبر مسؤول أمريكي على الإطلاق يُعرف أنه التقى مع كيم وتقدم أقوى إشارة حتى الآن على استعداد ترامب ليكون أول رئيس أمريكي في السلطة يجتمع مع زعيم كوري شمالي.





خ.س



بنا 0618 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/18 - 26 : 09 AM