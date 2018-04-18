وفاة سيدة أمريكا الأولى السابقة باربرا بوش عن 92 عاما

واشنطن في 18 أبريل/ بنا / توفيت سيدة أمريكا الأولى السابقة باربرا بوش امس عن عمر ناهز 92 عاما، بحسب بيان اعلنته عائلة باربرا.

وباربرا زوجة الرئيس الاسبق جورج بوش الأب وأيضا والدة الرئيس الأسبق جورج دبليو.بوش.



وذكرت تقارير اعلامية ان باربرا بوش كانت تعاني في السنوات القليلة الماضية من مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب الاحتقاني.

وكانت عائلة بوش قالت إن صحتها معتلة وإنها قررت ألا تحصل على علاج طبي آخر وستركز بدلا من ذلك على "تلقي الرعاية لتخفيف الآلام".



وأصبحت السيدة الأولى عندما أصبح زوجها رئيسا للولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1989 و1993.



وفاز ابنها في انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في عام 2000 وأصبح رئيسا في الفترة بين 2001 و2009 .

وباربرا هي السيدة الأولى الوحيدة التي أصبحت زوجة وأما لاثنين من رؤساء الولايات المتحدة في حياتها.





و.ش/خ.س



بنا 0540 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/18 - 46 : 08 AM