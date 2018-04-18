القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سمو رئيس الحرس الوطني‎

المنامة في 18 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح امس، سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني.



و رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسمو رئيس الحرس الوطني، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/خ.س



بنا 0524 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/18 - 28 : 08 AM