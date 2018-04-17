الأمين العام لمجلس التعاون يعقد اجتماعا مع الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني جنيف في 17 أبريل/ بنا / قام معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء، بزيارة الى مقر المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في جنيف، وذلك بمناسبة مشاركة الأمين العام في الملتقى العلمي الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان (العلاقات الدولية أثناء الأزمات والكوارث)، حيث كان في استقبال معاليه الدكتور فلاديمير كوفشينوف الأمين العام للمنظمة وكبار المسؤولين في المنظمة.

وقد قام الأمين العام بجولة في مقر المنظمة اطلع خلالها على أقسامها، بما في ذلك المركز الدولي للرصد والتنسيق، واستمع الى شرح حول المهام والمسؤوليات التي يقوم بها المركز لجمع المعلومات المباشرة عبر الأقمار الاصطناعية حول الكوارث الطبيعية لحظة وقوعها في مختلف أنحاء العالم، والدور الذي يقوم به في مجال تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.



وقد عقد الأمين العام والدكتور كوفشينوف اجتماعا بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة الدولية في مجال إدارة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والدفاع المدني.



وقد تم التوقيع خلال اللقاء على بيان مشترك لتطوير العلاقات الثنائية وبناء قاعدة متينة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال إدارة الطوارئ.



رافق الأمين العام خلال الزيارة السيد عادل المهري رئيس بعثة مجلس التعاون في جنيف، والسيد فهد الشرقاوي مدير عام مركز إدارة حالات الطوارئ لمجلس التعاون، والوفد المرافق للأمين العام.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 2029 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/17 - 44 : 11 PM