الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية جنيف في 17 أبريل/بنا/ اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في جنيف اليوم مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزفيدو.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية في مختلف المجالات والجهود التي تتولى المنظمة القيام بها لتعزيز العلاقات التجارية بين دول العالم، كما تدارس الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز مشاركة المنظمات الاقليمية، ومن بينها مجلس التعاون، في أعمال لجان منظمة التجارة العالمية لتحقيق المزيد من المكاسب والمزايا للقطاع التجاري في دول المجلس.



حضر الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون في جنيف عادل المهري ، والوفد المرافق للأمين العام.



خ.أ



بنا 2018 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/17 - 43 : 11 PM