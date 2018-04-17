ليبيا ترحب بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الافريقي للدفع بالعملية السياسية في البلاد اديس ابابا في 17 أبريل/بنا/ جدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة ترحيب بلاده بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الافريقي للدفع بالعملية السياسية وحلحلة الجمود وتجاوز العقبات التي تعترض سبل الاستمرار في الحوار في ليبيا.



وحسب وكالة الانباء الليبية (وال) أن سيالة اشار في الاحاطة بالاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا اليوم الثلاثاء باديس ابابا الى مقررات القمة في يناير 2018 التي طالبت بمواصلة الاتصالات مع جميع الاطراف المعنيين في ليبيا، مشيدا في احاطته بجهود رئيس واعضاء اللجنة منذ انطلاق اعمالها وبزياراتها المتعددة ولقاءتها مع كل الاطراف في ليبيا.



وقال سيالة نجتمع اليوم في اديس ابابا لبحث اخر التطورات في بلادي وعلى كل المستويات، مضيفا أن هذا الاجتماع سيأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الامنية والسياسية وترتيبات المصالحة والتحديات الاخرى كالارهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقليمي بالخصوص، مؤكدا أن رئيس واعضاء حكومة الوفاق مستعدون للتعاون مع الجميع بكل ايجابية واننا مازلنا منفتحين وشفافين.



وأكد سيالة أن حكومة الوفاق تبذل كل الجهود وتعمل بدون كلل لحلحلة جميع المختنقات والصعوبات المتراكمة على كل الصعد وحققت تطورات ايجابية في مكافحة الارهاب والجانب الامني.







خ.أ



بنا 1955 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/17 - 06 : 11 PM