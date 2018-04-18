واشنطن: مفتشو الأسلحة الكيماوية لم يدخلوا بعد موقع الهجوم المزعوم في سوريا واشنطن في 17 أبريل /بنا/ قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكنوا بعد من دخول موقع الهجوم الكيماوي بمدينة دوما السورية .



وأضافت أنها سمعت بتقارير من سوريا تفيد بأن مفتشي المنظمة تمكنوا من رؤية الموقع لكن "ما نعلمه أن الفريق لم يدخل دوما".



وذكرت أن الولايات المتحدة لديها معلومات عن استخدام كل من غاز الكلور والسارين في الهجوم وتشعر بالقلق من زوال الأدلة كلما طال منع المفتشين من الوصول للموقع.



س.ي



بنا 1940 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/17 - 47 : 10 PM