نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء .. سعادة الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي يحضران حفل السفارة الامريكية المنامة في 17ابريل / بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه مساء اليوم سعادة السيد جاستين هيكس سيبيريل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين في فندق فور سيزونز، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 242 لاستقلال الولايات المتحدة الامريكية وذلك بحضور عدد من المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين.



وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة و سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة وشعبها الصديق بهذه المناسبة الوطنية، وتمنيات سموه للولايات المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار.



وأكدا أن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة تتميز بأبعادها التاريخية الوثيقة القائمة على الاحترام المتبادل، واشادا بما تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين من نماء مستمر في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة.



من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمامه بتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير مجالات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تلبي التطلعات المشتركة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1848 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/17 - 52 : 09 PM