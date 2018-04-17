خلال الاجتماع التنسيقي لشبكة الاتصال الحكومي .. بهزاد : اهمية إبراز الإنجازات التي تحققها البحرين المنامة في 17 ابريل / بنا / شدّد سعادة الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني على أهمية إبراز الإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين على كافة الأصعدة، مؤكّداً أن شبكة الاتصال الحكومي هي الجهة المعنية بإبراز ونقل قصص نجاح البحرين وكوادرها الوطنية إلى العالم بطريقة حضارية ومبتكرة، وبما يسهم في تعزيز حضور المملكة في كافة المحافل، وترسيخ مكانتها كدولة تتمتع بمكانة رفيعة وحضور قوي ومؤثر في مختلف الفعاليات والأحداث العالمية.



وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن عقد اجتماع شبكة الاتصال الحكومي التنسيقي الخامس في موقع متحف قلعة البحرين يأتي بهدف إطلاع أعضاء الشبكة على أهم المشاريع والمبادرات التي ترغب الجهات المختلفة تسليط الضوء عليها عن كثب من خلال اجتماعات الشبكة.



وأكد الدكتور بهزاد أن اجتماع اليوم يأتي لوضع الآليات الملائمة لفرز قصص النجاح المؤسسية، وخلق قاعدة بيانات لجمع هذه القصص وتصنيفها بشكل دائم لضمان إبرازها وتوثيقها.



وقال الدكتور بهزاد إن دعم وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يشكّلان دافعاً مهمّاً لإبراز قصص النجاح والريادة البحرينية والتي يشكّل فيها المواطن القاعدة الأساس، من خلال تبنّي المبادرات الخلاقة، والعمل بانسجام وتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لإبراز الهويّة البحرينية الزاخرة بالابتكار والإبداع .



وقدّم الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني شكره لأعضاء فريق شبكة الاتصال الحكومي على جهدهم المستمر وتفاعلهم البنّاء الذي أخذ يرتقي بعمل الشبكة من اجتماع لآخر.



وجرى على هامش اجتماع شبكة الاتصال الحكومي لقاءٌ تعريفيٌ عقدته هيئة البحرين للثقافة والآثار رحبت في بدايته الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار بالحضور مثمنة لشبكة الاتصال الحكومي عقد اجتماعها في هذا الصرح الوطني.



بعد ذلك قدّم الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة مدير إدارة المتاحف في هيئة البحرين للثقافة والآثار شرحاً عن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظّمة اليونيسكو والتي ستعقد اجتماعها السنوي الثاني والأربعين في المنامة للمرّة الأولى ما بين 24 يونيو و4 يوليو القادمين بحضور حوالي ألفي مختص وخبير من العالم، حيث سترأس مملكة البحرين اجتماع اللجنة للمرة الثانية في سابقة من نوعها.



يذكر أن اجتماع شبكة الاتصال الحكومي والتي تضم مدراء ومسؤولي إدارات الاتصال والإعلام في الوزارات والهيئات الحكومية، يعقد بشكل شهري لاستعراض مخطّط الاتصال الحكومي الشهري والذي يتضمّن أبرز الأحداث والمشاريع التي تنظّمها الوزارات والهيئات الحكومية، والتي ترتكز على أهداف استراتيجية متكاملة تحقّق التنمية المستدامة لمملكة البحرين في شتى القطاعات.





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1813 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/17 - 43 : 09 PM