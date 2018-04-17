مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات يشارك في ملتقى العلاقات الدولية أثناء الأزمات بسويسرا جنيف في 17 ابريل / بنا / ترأس العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب وفد وزارة الداخلية المشارك في ملتقى "العلاقات الدولية أثناء الأزمات والكوارث" الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدني والدفاع المدني في الفترة من 17 حتى 19 أبريل الجاري في جنيف بسويسرا.



واستعرض العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة في ورقة عمل بعنوان "الإدارة المتوازنة للعلاقات الدولية أثناء أزمة مملكة البحرين 2011" التي قدمها خلال الملتقى ، موضوع الإرهاب بشكل عام والأوجه الجديدة من الحرب مثل الفوضى الخلاقة والقوة الناعمة وحروب الجيل الرابع ، موضحا الخلفية التاريخية للأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 وما تعرضت له من إرهاب وترويع للآمنين خلالها .



ونوه إلى ما يحمله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، من قيم ومبادئ وما يتضمنه من خطوات إصلاحية شملت مختلف مجالات الحياة في البحرين ، بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى وقوع الأزمة وكيف تمكنت حكمة جلالته من إدارة الأزمة والتعامل معها على المستوى المحلي.



كما تناول العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة كيفية إدارة المملكة لعلاقاتها الإقليمية والدولية أثناء التعامل مع الأزمة ، والإجراءات التي قامت بها الحكومة بعد السيطرة على الأوضاع لضمان التعافي من آثار الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي.



ويشارك في الملتقى ممثلو وزارات الداخلية والتعليم والبترول والطاقة في الدول العربية ، بالإضافة إلى منظمات عربية وإقليمية ودولية ذات علاقة بموضوع الملتقى .



ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الدولية وبيان دور التعاون الإقليمي والدولي أثناء الأزمات والكوارث ، وبيان آليات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية أثناء الأزمات والكوارث ، والتعرف على مدى إسهام العلاقات الدولية في الحد من الآثار الناجمة عنها ، بالإضافة إلى استعراض أهم التجارب العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون الدولي أثناء الأزمات والكوارث .







م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1755 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/17 - 03 : 09 PM