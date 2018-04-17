تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والناتو الرياض في 17 ابريل / بنا / اجتمع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية و المفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء ، بمقر الامانة العامة للمجلس مع وفد اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الاطلسي (الناتو) برئاسة الدكتور متين لطفي بيدر رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة البرلمانية لحلف الناتو .



واستعرض الاجتماع العلاقات القائمة بين مجلس التعاون وحلف الناتو، والاحداث الجارية في المنطقة و تطوراتها ، وأوجه تعاون الجانبين في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، والتعاون الدولي في مجالات محاربة الارهاب والتطرف ، والتصدي لتنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) وغيره من التنظيمات الارهابية .



وقد اطلع الأمين العام المساعد وفد الناتو على العمل المشترك بين مجلس التعاون وآليات التنسيق و التكامل والتعاون وخاصة فيما يتعلق بعلاقاته وشراكته مع الدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية، والتهديدات و التحديات التي تواجه الأمن و الاستقرار في المنطقة والمتمثلة في تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون و غيرها من دول المنطقة عبر دعمها لحزب الله وجماعة الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية المتطرفة بالتمويل والتسليح و التدريب ، إضافة إلى الهواجس التي يثيرها برنامجها النووي والصاروخي البالستي.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1606 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/17 - 11 : 07 PM