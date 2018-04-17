ولي عهد ابوظبي يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية أبوظبي في 17 أبريل / بنا / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السيد سونغ يونغ مو وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية .



وذكرت وكالة أنباء الإمارات انه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين ومجالات التنسيق في عدد من الشؤون العسكرية والدفاعية وتبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.







م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1603 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/17 - 11 : 07 PM