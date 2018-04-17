مجلس وزراء الداخلية العرب يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تونس في 17 أبريل/ بنا / وقعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنعقد حالياً بالعاصمة الرياض.



وأفاد بيان صدر عن الأمانة من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم الثلاثاء " أن الاتفاقية التي وقعها معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، تهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والهياكل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة خاصة مكتب مكافحة الإرهاب الذي يشرف على هذه الهياكل منذ إنشائه العام الماضي".





خ.أ/ع ذ



بنا 1533 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/17 - 37 : 06 PM