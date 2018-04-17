سفير البحرين في نيودلهي يسلم الرئيس الهندي أوراق اعتماده نيودلهي في 17 ابريل / بنا / تسلم رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند اليوم أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالرحمن محمد القعود كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى جمهورية الهند.



ونقل السيد عبدالرحمن محمد القعود تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائـب القائـد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، إلى رئيس جمهورية الهند، وتمنياتهم له بدوام الصحة والعافية، ولجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



وكلف الرئيس رام ناث كوفيند السفير عبدالرحمن محمد القعود بنقل تحياته إلى ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الصديق بمزيد من الرقي والتقدم، منوهًا بعمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند والحرص على دعمها وتنميتها لتشمل مختلف المجالات، متمنيا للسفير القعود النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد.





أ.أ/س.ي/ع ذ



بنا 1455 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/17 - 59 : 05 PM