وكيل الشؤون الإسلامية يستقبل أعضاء لجنة شؤون الاختبارات بإدارة شؤون القرآن الكريم المنامة في 17 ابريل / بنا / استقبل فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم الثلاثاء أعضاء لجنة شؤون اختبارات القرآن الكريم والإشراف عليها، برئاسة مدير إدارة شؤون القرآن الكريم الشيخ عبدالله عبدالعزيز العمري.



وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية تطوير العمل القرآني وتحسين مخرجاته، وأهمية تعاون الجميع من أجل انجاح هذا العمل وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بتعليم كتاب الله تعالى للدارسين.



وفي نهاية اللقاء كرم وكيل الشؤون الإسلامية الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم في اللجنة وهم: الشيخ أبو الخير محمد أبو الخير، الشيخ نبيل أحمد جناحي، الاستاذة فاطمة عبد العزيز قائدي، الأستاذة سميرة فولاد، الأستاذة حنان الديب محمد، متوجهاً بالشكر للجميع على جهودهم المباركة، وإسهاماتهم الواضحة من خلال مشاركتهم الفاعلة في عضوية اللجنة والأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة.



وحضر اللقاء رئيس شؤون مراكز التحفيظ بالوزارة الشيخ حسن محمد طيب، والشيخ جعفر يوسف جناحي، الشيخ أبو الخير محمد أبو الخير، الشيخ نبيل أحمد جناحي، الشيخ عبد الله مصطفى محمد، الشيخ حمدان خالد حسين، الشيخ ناصر صلاح الدين، الاستاذة فاطمة عبد العزيز قائدي، الأستاذة سميرة فولاد، الأستاذة حنان الديب محمد.



الجدير بالذكر أن لجنة شؤون اختبارات القرآن الكريم والإشراف عليها قد تشكلت بقرار من معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بهدف توحيد الخطة التعليمية لبرنامج تلاوة القرآن الكريم وتجويده المطبقة في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وضبط عملية تقييم المخرجات التعليمية، بحيث تعكس المستوى التحصيلي الحقيقي للدارسين في البرنامج والمستويات والمقررات الدراسية، وتم إعادة تشكيلة اللجنة برئاسة مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بتاريخ 13 أبريل 2016م.





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1454 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/17 - 58 : 05 PM