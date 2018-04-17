أمير دولة الكويت يبحث مع رئيس كوت ديفوار القضايا ذات الاهتمام المشترك الكويت في 17 ابريل / بنا / عقد أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان اليوم الثلاثاء مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.



ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا"، عن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح قوله إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ع ع



بنا 1436 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/17 - 41 : 05 PM