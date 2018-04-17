مجلس الوزراء السعودي ينوه بوثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة الرياض في 17 ابريل / بنا / نوه مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بوثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة الصادرة في ختام أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، يوم الاحد الماضي.



وأشاد المجلس بما اشتملت عليه الوثيقة من تعهدات تجاه تعزيز التضامن بين الدول العربية، وتنسيق مواقفها لخدمة مصالحها العليا، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها.



كما رحب المجلس بـ"إعلان الظهران"، وما اشتمل عليه من تأكيدات القادة العرب على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار، وتؤمن مستقبلاً واعداً للأجيال القادمة، وما عبر عنه الإعلان تجاه مختلف القضايا والأحداث التي تواجه الأمة العربية.



وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تسمية القمة العربية بـ" قمة القدس"، وتبرع السعودية بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يجسد حرص خادم الحرمين على مساعدة الشعب الفلسطيني.



وقال العواد ان المجلس أكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1" بحضور 25 دولة، يجسد حرصه على أهمية التعاون والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة ورفع مستوى الجاهزية لحماية وضمان أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.



وبين أن مجلس الوزراء، ثمن نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.



وأوضح أن المجلس أكد أن استمرار الميليشيا الحوثية إطلاق الصواريخ البالستية بشكل متعمد من داخل الأراضي اليمنية لاستهداف المدن والقرى الآهلة بالسكان في المملكة يثبت تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية لتهديد أمن السعودية، والتحدي الواضح والصريح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ وإفشالها جميعاً.



وقال ان المجلس جدد دعوات السعودية لوضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقوفها معه والحفاظ على وحدة واستقلال سيادة سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والتي جاءت رداً على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء استمراراً لجرائمه البشعة ضد الشعب السوري منذ سنوات.



ع ع



بنا 1432 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/17 - 35 : 05 PM