الامارات ورومانيا توقعان عددا من مذكرات التفاهم بوخارست في 17 أبريل / بنا / وقعت دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا اليوم الثلاثاء في ختام أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة الذي عقد في العاصمة الرومانية بوخارست على عدد من مذكرات التفاهم .



وذكرت وكالة انباء الامارات أن مذكرات التفاهم تتضمن انشاء اللجنة الإماراتية الرومانية المشتركة والتعاون بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة أنباء رومانيا والتعاون في المجالات الزراعية والرياضية والثقافية وتعزيز فرص الاستثمار بين الطرفين.



واشارت الوكالة الى أنه بعد انتهاء أعمال اللجنة المشتركة تم عقد منتدى رجال الأعمال الإماراتي - الروماني والذي يهدف الى بحث فرص إقامة شراكات اقتصادية وتجارية في المستقبل بين البلدين .





الامارات ورومانيا توقعان عددا من مذكرات التفاهم

عربي



بوخارست في 17 أبريل / بنا / وقعت دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا اليوم الثلاثاء في ختام أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة الذي عقد في العاصمة الرومانية بوخارست على عدد من مذكرات التفاهم .



وذكرت وكالة انباء الامارات أن مذكرات التفاهم تتضمن انشاء اللجنة الإماراتية الرومانية المشتركة والتعاون بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة أنباء رومانيا والتعاون في المجالات الزراعية والرياضية والثقافية وتعزيز فرص الاستثمار بين الطرفين.



واشارت الوكالة الى أنه بعد انتهاء أعمال اللجنة المشتركة تم عقد منتدى رجال الأعمال الإماراتي - الروماني والذي يهدف الى بحث فرص إقامة شراكات اقتصادية وتجارية في المستقبل بين البلدين .









س.ي/ع ذ



بنا 1426 جمت 17/04/2018







س.ي/ع ذ



بنا 1426 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/17 - 31 : 05 PM