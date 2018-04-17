مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الدورة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية مأرب في 17 أبريل / بنا / دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب الدورة الثالثة من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية.



ويستهدف المشروع بدورته الجديدة إعادة تأهيل 26 طفلاً من الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في ساحات القتال، من خلال إلحاقهم بدورات اجتماعية ونفسية تهدف إلى إعادة ممارسة حياتهم الطبيعية ودفعهم إلى الالتحاق بالتعليم.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مدير المشروع عبدالرحمن القباطي قوله إن مركز الملك سلمان للإغاثة بهذه الدورة يكون قد استكمل إعادة تأهيل 80 طفلاً مجندًا، مبينًا أن ما يميز هذه الدورة هو استهداف أطفال مجندين من محافظات جديدة مثل "إب وذمار" إضافة إلى المحافظات المستهدفة بدرجة رئيسة في الدورات الماضية.



يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنهى مراحل سابقة من إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، استهدفت عدة محافظات يمنية منها "مأرب وعمران وتعز والجوف".



م.ف.ق/ع ع



بنا 1403 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/17 - 08 : 05 PM