المهاجرون في استراليا يدفعون 7 مليارات دولار ضرائب سنوية ويساهمون بـ1% بالناتج المحلي سنويا سيدني في 17 أبريل / بنا / كشفت دراسة لوزارتي الأمن الداخلي والخزانة في استراليا أن المهاجرين المهرة يضيفون للبلاد ويثرونها ولا يعتمدون على الاعانات الاجتماعية ولا يسرقون الوظائف من السكان المحليين.



وخلصت الدراسة حسب قناة (sbs) الاسترالية الاخبارية إلى أنّ "تدفق المهاجرين المهرة إلى استراليا يحسن من الوضع الاقتصادي للبلاد إذ يفوق ما يدفعه هؤلاء بالضرائب أضعاف ما يتلقونه من اعانات اجتماعية".



وكشفت الدراسة ايضاً أن "المهاجرين يدفعون ما قيمته 7 مليارات دولار كضرائب سنوية ما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المحلي للبلاد، كما يقدم المهاجرون خدمة للبلاد بسبب مهاراتهم وسنهم الصغير فيستفيد منهم الاقتصاد المحلي".



وتتوقع دائرة الهجرة أن تصل نسبة مشاركة المهاجرين في الاقتصاد خلال الخمسين سنة القادمة إلى حوالي 10 مليارات دولار عن طريق دفع الضريبة.



ومن المعروف ان هناك جدلا حامياً في الحكومة حول تخفيض اعداد المهاجرين والذين تستقبل الحكومة منهم الان حوالي 190 ألف سنويا.



خ.أ/ع ع



بنا 1400 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/17 - 06 : 05 PM