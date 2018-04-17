الرئيس الفرنسي يقترح إنشاء برنامج أوروبي لتمويل المجتمعات التي تستقبل لاجئين باريس في 17 أبريل/ بنا / اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برنامجاً أوروبياً مشتركاً يدعم مالياً المجتمعات المحلية التي تستقبل لاجئين، كما دعا إلى مفهوم جديد للسيادة الأوروبية لمواجهة انتشار وصعود الأنظمة الشمولية داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تذكيها التيارات الشعبوية في إشارة ضمنية لحكومتي بولندا والمجر.



وحسب قناة (فرانسا 24) الاخبارية العربية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح اليوم في كلمة أمام البرلمان في ستراسبورغ "أقترح إنشاء برنامج أوروبي يدعم ماليا بشكل مباشر المجتمعات المحلية التي تستقبل لاجئين"، داعيا في ذات الوقت إلى " الدفاع بحزم" عن "مفهوم جديد للسيادة الأوروبية" في وجه النزعات إلى "التسلط" في بعض دول الاتحاد، وقال "أريد الانتماء إلى جيل يقرر الدفاع بحزم عن ديمقراطيته، لم أستسلم لأي انبهار بالأنظمة المتسلطة".



وتابع "أنتمي إلى جيل لم يعرف الحرب ويسمح لنفسه أن ينسى ما عاشه أسلافه (...) لا أريد الانتماء إلى جيل ينقاد بلا إرادة".



وحض ماكرون في خطابه الأول أمام النواب الأوروبيين، على الدخول في "نقاش ديمقراطي" حول مستقبل الاتحاد الأوروبي إلى حين إجراء الانتخابات الأوروبية عام 2019، مسلطا الضوء على "المشاورات مع المواطنين" التي سيباشرها منذ العصر في إيبينال بشرق فرنسا.



وعلق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في كلمة ألقاها بعد ماكرون، أن "فرنسا الحقيقية عادت، أرحب بعودة فرنسا إلى صفوفنا"، لكنه أضاف "دعونا لا ننسى أن أوروبا ليست فرنسية ألمانية حصرا" بل "ينبغي أن يتمكن المحرك من العمل بمساهمة (البلدان) الأخرى".



من جهة أخرى، أبدى ماكرون استعداد بلاده لزيادة مساهمتها في الميزانية الأوروبية لكنه دعا إلى "تحديث" هذه الميزانية حتى "تعكس مشروعا سياسيا يقوم على التماسك والفاعلية".





خ.أ/ع ذ



بنا 1329 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/17 - 34 : 04 PM