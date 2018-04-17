معالي وزير الداخلية يجتمع مع محافظي المحافظات ويبحث عددا من القضايا والمشاريع التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين المنامة في 17 أبريل / بنا / عقد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم، اجتماعا مع المحافظين، بحضور المنسق العام للمحافظات.



وفي مستهل الاجتماع ، أعرب معالي الوزير عن شكره للمحافظين على الجهود التي يقومون بها في سبيل خدمة الوطن، مشيدا بمستوى التعاون والتفاعل الذي يبديه المواطنون مع المحافظات والتي تقوم بدور رئيسي في العمل على تلبية الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد شمل جدول أعمال الاجتماع، عددا من القضايا والمشاريع المتعلقة بشئون المحافظات والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع، حيث اطلع معالي الوزير على التقرير الذي قدمه سمو محافظ المحافظة الجنوبية بشأن موسم البر، مشيرا إلى انخفاض عدد البلاغات والقضايا بنسبة 46%، كما استعرض سمو محافظ الجنوبية أهمية وجود إجراءات تضمن تطبيق الأمن والنظام العام في مناطق سكن العمال.



وخلال الاجتماع ، وجه معالي وزير الداخلية إلى ضرورة تطوير الأنشطة التوعوية في المجال المروري وربطها بالمتغيرات الحالية، منوها في هذا الشأن إلى تكثيف الجهود التوعوية لسائقي الدراجات النارية وأهمية ارتداء أدوات السلامة للحماية من تداعيات الحوادث المرورية.



وأعرب محافظ محافظة المحرق عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على نقل مقر المحافظة، منوها كذلك إلى عدد من المشاريع التي تصب في خدمة المواطنين وتسهم في تسهيل حياتهم وتلبية احتياجاتهم.



كما قدم معالي محافظ العاصمة تقريرا حول اجتماعات اللجنة الأمنية وقنوات التواصل مع الجمهور، والتي من بينها تطبيق "عاصمتي" مستعرضا كذلك تطوير قسم الشكاوى، استجابة لدواعي السرعة والفعالية في تلقي الاقتراحات والاحتياجات والسعي الجاد إلى حلها ، بالإضافة إلى مشاركة محافظة العاصمة في تنظيم الكثير من المناسبات والفعاليات الدينية.



كما استعرض سعادة محافظ المحافظة الشمالية ، عددا من مجالات العمل ودور المحافظة في تنفيذها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.



وفي ختام الاجتماع، أشار معالي الوزير إلى ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين وترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن ، ويجعله شريكاً أساسيا في بناء مجتمع محافظته.



ح ب/ع ع



بنا 1325 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/17 - 34 : 04 PM