الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يشارك في الملتقى العلمي حول العلاقات الدولية أثناء الأزمات والكوارث جنيف في 17 أبريل / بنا / شارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف بسويسرا، في الملتقى العلمي "العلاقات الدولية أثناء الأزمات والكوارث" الذي تنظمه جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة بالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للحامية المدنيـة والدفاع المدني وجامعة جنيف للدراسـات الدبلوماسـية والعلاقات الدولية، بمشاركة وزراء ومدراء المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وممثلي وزارات الداخلية والتعليم والبحث العلمي والبترول والطاقة في الدول العربية.



وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها الرعاية والاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ باعتبارها أحد التحديات الأمنية المهمة التي سعت دول المجلس الى التعامل معها وفق نهج مدروس متعدد المجالات، وهدفاً استراتيجيا ضمن الأهداف الاستراتيجية الأساسية التي وضعتها لتحقيق البيئة الآمنة المستقرة المزدهرة والمستدامة.



وأوضح أن استراتيجية دول مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ تتكون من عدة مراحل متمثلة في ادارة التوعية بالأخطار المترتبة على حالات الطوارئ، وادارة المخاطر من خلال المتابعة الحثيثة والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات، وإدارة الأزمات ، وأخيرا إدارة الإعمار والبناء.



وأشار الدكتور عبداللطيف الزياني الى أهمية بناء القدرة على مواجهة الكوارث من خلال تعزيز القدرات محلياً ووطنيا وخليجيا، مؤكدا ضرورة إدارة المخاطر وتخفيف حدتها ، مستدلاً في هذا المجال بجهود دول مجلس التعاون في اطار دعم الأشقاء بالجمهورية اليمنية من خلال مبادرة اعادة الإعمار والبناء التي تم وضع الترتيبات لها بعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص حال توصل الشعب اليمني الى حل سياسي للأزمة اليمنية.



وفي حديثه عن استراتيجية مجلس التعاون لإدارة الطوارئ، أكد أهمية بناء الشراكات الدولية مع الجهات المختصة والأطراف المعنية، منوها بالأهمية الخاصة التي يكتسبها التعاون بين دول الاقليم في مواجهة حالات الطوارئ لتحقيق سرعة الاستجابة وتعزيز الجهود والتنسيق والتعاون المشترك مما يخفف الأضرار ويحقق السرعة في التعافي، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص الشركات ذات الامكانيات الكبيرة، ومراكز البحوث والدراسات والجامعات.



وأشار الأمين العام الى الأنظمة والتشريعات التي تبنتها دول المجلس في اطار إدارة حالات الطوارئ والتي تضمنت عددا من الأنظمة الموحدة والأدلة الاسترشادية والخطط اللازمة للاستعداد والتصدي للكوارث بأنواعها، كما أشار الى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بتأسيس مركز إقليمي لإدارة حالات الطوارئ مقره في دولة الكويت مكلف بمسؤولية الاشراف والمتابعة والتنسيق المشترك لإدارة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، تم ربطه بمنظومة الانذار المبكر المزودة بأحدث البرامج والتقنيات المتطورة في هذا المجال.



وتحدث الدكتور عبداللطيف الزياني عن سجل المخاطر الذي قام بإعداده مركز إدارة حالات الطوارئ، بمشاركة واسعة من خبراء في السلامة من دول المجلس تمت دعوتهم لتدارس المخاطر والتهديدات على مستوى الاقليم والعابرة للحدود، تم بناء عليه تحديد الأولويات واللجان الوزارية المعنية المسؤولة للاستعداد للتعامل مع كل خطر أو تهديد، وكذلك تحديد اللجان الوزارية المساندة لتلك اللجنة لإعداد الخطط وإدامتها.



وأوضح أن استراتيجية مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ شملت جوانب أخرى عدة تناولت التدريب المشترك لمواجهة الأخطار والتوعية بها، والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، ودعم العمل التطوعي والثقيف به، وتحقيق الأمن الشامل.



أ.أ/ع ع



بنا 1255 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/17 - 04 : 04 PM