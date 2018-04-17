خلال استقبال سموه لسفير المملكة المتحدة.. سمو محافظ المحافظة الجنوبية: التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة امتداد للعلاقة التاريخية المنامة في 17 أبريل / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وذلك بمكتب سموه في المحافظة الجنوبية.



وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بسعادة السفير البريطاني مشيداً سموه بعمق العلاقات التاريخية الثنائية الطيبة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة لما يزيد عن 200 عام والذي أرسى دعائهما قيادة البلدين الصديقين، منوهاً سموه بما ترتكز عليه العلاقات البحرينية البريطانية من أبعاد فتحت المجال أمام تعاون ثنائي واسع له أهميته الدولية وخاصة في الجوانب ذات الصلة بالأمن والتنمية، مؤكداً سمو محافظ المحافظة الجنوبية ضرورة دعم المبادرات المتبادلة التي من شأنها توطيد وتنمية العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين.



كما استعرض سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة خلال اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مبيناً سموه مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة الجنوبية والدور البارز الذي تؤديه المحافظة الجنوبية من مهام ومسؤوليات لترسيخ عناصر الامن والاستقرار في مختلف ارجائها ايماناً منها بأن عنصر الامن مرتكز التطور والازدهار واساس النهضة الشاملة.



وفي نهاية اللقاء عبر سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن تمنياته لسفير المملكة المتحدة بالتوفيق والنجاح في مهام عمله وبالشكل الذي يخدم تطلعات ومصالح قيادة وشعب البلدين الصديقين.



من جانبه أكد سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى البحرين على اعتزاز الحكومة البريطانية بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكداً حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب ولاسيما في المجال الأمني، معرباً عن خالص شكره وتقديره لسمو محافظ المحافظة الجنوبية متمنياً للمحافظة الجنوبية المزيد من التطور والازدهار.



ل.ب/ع ع



بنا 1203 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/17 - 27 : 03 PM