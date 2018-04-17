وزيرة الصحة تبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين المنامة في 17 أبريل / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بديوان الوزارة، سعادة السيد ألوك كومار سينها سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.



واشادت الوزيرة بالعلاقات الثنائية والمتميزة والعريقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وباركت موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخراً بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند للتعاون بالرعاية الصحية، التي تهدف إلى إقامة تعاون شامل بين الطرفين في المجال الصحي والاستفادة من التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي بين البلدين.



وقد استعرضت سعادة الوزيرة أثناء اللقاء مع السفير عدداً الموضوعات منها الخدمات التي توفرها الوزارة وأهم المشاريع القادمة والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.



وبحث الجانبان أثناء اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة القادمة بعد توقيع مذكرة التفاهم، بما يخدم الطرفين على مختلف الأصعدة مثل تبادل الخبرات الطبية المتخصصة وتنظيم الزيارات الميدانية للأطباء الاستشاريين في بعض التخصصات الطبية.



من جانبه أشاد سفير جمهورية الهند بمستوى العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين وبمستوى التقدم الذي حققته المملكة على كافة الأصعدة ومنها القطاع الصحي، متمنياً للبحرين تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، معرباً شكره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة وتطلعاته إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الجانبين في الجانب الصحي.



وفي ختام اللقاء تقدمت سعادة وزيرة الصحة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة السفير الهندي على الزيارة، معربةً عن تطلعها لعقد لقاء جانبي مع سعادة وزير الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند للتعاون بالرعاية الصحية، وتوقيع مذكرة التفاهم خلال أعمال جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، والمقرر انعقادها في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 21 إلى 26 مايو 2018م.



ل.ب/ع ع



بنا 1156 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/17 - 02 : 03 PM