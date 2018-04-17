وزير الأشغال يبحث مع النائب الماجد إنشاء حديقة وممشى في قرية "القرية" المنامة في 17 أبريل / بنا / بحث سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماع مع سعادة النائب ماجد الماجد الاحتياجات الخدمية للدائرة السابعة في المحافظة الشمالية وخصوصاً المتعلقة بقرية "القرية" وذلك بحضور رئيس جمعية القرية الخيرية حسين يوسف ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية م. يوسف الغتم وعدد من المسئولين في الوزارة.



وأكد سعادة الوزير التعاون القائم بين الوزارة ومجلس النواب والتكامل في خدمة المواطنين، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس النيابي في سن القوانين والتشريعات ومتابعة المشاريع الخدمية المتعلقة باحتياجات المناطق.



بدوره قدم النائب عددا من المتطلبات الخاصة بالدائرة السابعة وأهمها ما يتعلق بمنطقة القرية من خلال طلب إنشاء حديقة في المنطقة وكذلك ممشى للأهالي إلى جانب منع مرور الشاحنات الثقيلة في داخل القرية واستخدام الشوارع الخارجية بدلا من العبور من شارع القرية الرئيسي والعمل على توسعة الشارع المؤدي إلى ساحل القرية.



وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بتلبية احتياجات المنطقة الخدمية مبينا أن مرحلة تنفيذ المشاريع هي المرحلة الأخيرة إذ يسبقها الكثير من المراحل المهمة المتعلقة بتحديد الاحتياجات وتصميم المشاريع وإقرارها وتوفير الميزانيات اللازمة لها وصولا إلى طرحها في مناقصة عامة للوصول إلى مرحلة التنفيذ النهائي، مؤكدا اهتمام الوزارة بقائمة الاحتياجات التي رفعت سابقا واتخاذها عددا من الإجراءات الفنية من أجل تنفيذها.



وبين الوزير أن الوزارة ستسعى قريبا إلى إنشاء ممشى في القرية إلى جانب العمل على تلبية الاحتياجات الأخرى بدراسة وضعية الأراضي في المنطقة للعمل على إيجاد الأرض المناسبة لإقامة الحديقة عليها.



وأعرب النائب عن تقديره لدور الوزارة في تلبية الاحتياجات الخدمية وتأكيده على ضرورة الإسراع في التعامل مع بعض الاحتياجات الملحة والتي تشكل أولوية لأهالي المنطقة.



ل.ب/ع ع



بنا 1122 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/17 - 27 : 02 PM