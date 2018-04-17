ادارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية تباشر 304 شكاوى خلال 2017 المنامة في 17 أبريل / بنا / باشرت إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية، 304 شكاوى، وردت إليها خلال العام الماضي مقابل 328 شكوى عام 2016 و417 خلال عام 2015، وذلك بناءً على توجيهات سعادة اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية.



وقال المقدم راشد المريخي مدير إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، إن الإدارة، وفي إطار جهودها التوعوية، عقدت محاضرة توعوية لمنتسبي مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بعنوان (مساهمة إدارة التدقيق والتحريات الداخلية في احترافية العمل الشرطي) حيث تم تزويد المشاركين بالمعارف القانونية والمهارات اللازمة لتمكينهم من أداء العمل الشرطي بإحترافية عالية وحسن تعامل مع الجمهور وتعريفهم بآلية عمل إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وعلاقتها بالجهات الأخرى.



وأوضح أنه بالإضافة إلى اختصاص الإدارة بتلقي وفحص وتحقيق الشكاوي المتعلقة بارتكاب أي من منتسبي وزارة الداخلية لمخالفة جنائية أو تأديبية، تعمل الإدارة من خلال شعبه التوعية والمتابعة على إعداد محاضرات وورش عمل وبرامج تدريبية بما يضمن تحقيق أداء أمني منضبط وتقديم خدمات أمنية بشكل مهني.



وتتلقى إدارة التدقيق والتحريات الداخلية ، البلاغات والشكاوي عن طريق الخط ساخن رقم ( 8008008 ) أو فاكس رقم ( 17250696) أو البريد الكتروني (iai@interior.gov.bh ) أو الحضور شخصيا لمبنى إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، كما تم وضع 11 صندوقا خاصا بالإدارة في جميع مراكز الشرطة لتقديم الشكاوي.



ح ب/ع ع



بنا 1118 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/17 - 34 : 02 PM